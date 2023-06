Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Kontrollen am Ausbauende: 248 Fahrzeuge zu schnell unterwegs; 38-Jähriger ausgeraubt: Kripo bittet um Zeugenhinweise und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Kontrollen am Ausbauende: 248 Fahrzeuge zu schnell unterwegs - Egelsbach/Autobahn 661

(jm) Nahezu jedes fünfte Fahrzeug war am Dienstagabend am Ausbauende der Autobahn 661 bei Egelsbach zu schnell unterwegs. In der Zeit von 18 bis 21 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südosthessen eine Verkehrskontrolle durch, wobei der Fokus eigentlich auf Alkohol und Drogen lag. Zudem wurde in der dortigen Tempo-70-Zone die Geschwindigkeit gemessen. Dabei passierten über 1.100 Fahrzeuge die Messanlage. Nach drei Stunden standen insgesamt 248 Verstöße zu Buche. Davon müssen zwölf Fahrzeugführer nun mit einem Fahrverbot und 111 mit mindestens einem Punkt in Flensburg rechnen. Ein Autofahrer passierte die Messstelle mit 140 Stundenkilometern, so die Anzeige des Messgerätes. Neben den zu flotten Fahrern deckten die Beamten auch technische Veränderungen an den Fahrzeugen und zulassungsrechtliche Verstöße auf. Positiv hervorzuheben ist, dass bei den kontrollierten Verkehrsteilnehmern weder Alkohol- noch Drogenverstöße festgestellt wurden. Die Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen bei schweren Unfällen. Insofern werden die Regelhüter auch weiterhin die Geschwindigkeitsfahrten im Blick behalten, um die Verkehrssicherheit für alle auf den Straßen weiter zu erhöhen.

Bereich Main-Kinzig

1. 38-Jähriger ausgeraubt: Kripo bittet um Zeugenhinweise - Bad Soden-Salmünster

(jm) Etwa 25 Jahre alt, zirka 1,85 Meter groß, schlanke Statur mit kurzen schwarzen Haaren und einem Vollbart: So lautet die Personenbeschreibung eines Mannes, der am Dienstagmorgen einen 38-Jährigen in der Bahnhofstraße ausgeraubt hat. Der Unbekannte hatte sein Opfer gegen 6 Uhr angesprochen, packte ihn anschließend und stahl Gegenstände aus seinem Rucksack. Er war bekleidet mit einer kurzen grauen Hose, einer hellblauen Trainingsjacke mit weißen Streifen/ Sternen sowie roten Schuhen. Zudem war der Täter in Begleitung einer etwa 19 Jahre alten Frau mit schmaler Statur und dunkelblonden schulterlangen Haaren. Sie war bekleidet mit einem rosa Kleid mit Spaghettiträgern und Sandalen. Die Kriminalpolizei Hanau bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Zeugensuche nach Unfallflucht: Wer schrieb den Hinweiszettel? - Bad Orb

(jm) Wer brachte den Hinweiszettel an der Windschutzscheibe eines geparkten Renault Clio Leon an? Diese Frage beschäftigt die Ordnungshüter in Bad Orb im Zusammenhang mit einer Unfallflucht, die sich am Montag zwischen 8 und 14 Uhr auf dem Parkplatz "Seboldwiese" in der Würzburger Straße/Selboldwiesenstraße ereignete. Dabei entstand etwa 500 Sachschaden an der hinteren linken Seite am grauen Renault. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet nun den unbekannten Hinweisgeber und auch weitere Zeugen, sich bei der Wache in Bad Orb unter der Rufnummer 060 52 9148-0 zu melden.

3. Trickdiebe unterwegs - Polizei bittet um Hinweise - Gelnhausen/Meerholz und Freigericht/Somborn

(jm) Die Polizeistation Gelnhausen nahm am Dienstag gleich zwei Anzeigen von Trickdiebstählen auf. Gegen 13.20 Uhr sprach ein Unbekannter einen 83-Jährige auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Straße "Am Bruchweg" in Meerholz an und bat um fünf Euro Bargeld. Der Senior öffnete seine Geldbörse, als der Langfinger hineingriff und einen Geldschein entwendete. Anschließend lief der Täter gemeinsam mit zwei weiteren Personen davon. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Zu einem weiteren Vorfall kam es am frühen Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Raiffeisenstraße in Somborn. Ein etwa 1,80 Meter große und 30 Jahre alter Mann stahl einer Seniorin Bargeld aus ihrem Portemonnaie. Zuvor soll der Mann vorgetäuscht haben, dass er taubstumm sei und Unterschriften sammeln würde. Anschließend gestikulierte er mit seinen Händen und bat um Geld. Als die Rentnerin ihr Portemonnaie öffnete, nahm der Unbekannte einen darin befindlichen Schein heraus und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Fachkommissariat hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 21.06.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek

