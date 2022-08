Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Vier Gärten im Visier Krimineller/Polizei nimmt drei Verdächtige fest

Mörfelden-Walldorf (ots)

Vier Gartengrundstücke in der Feldbergstraße gerieten am Dienstagvormittag (30.08.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich unter anderem gewaltsam Zugang in Gartenhütten und ließen dort anschließend Getränke, Leergut und Werkzeug mitgehen.

Nach Hinweisen von Zeugen konnten die Ordnungshüter gegen 10.30 Uhr im Waldgebiet hinter den Schrebergärten drei verdächtige Männer im Alter zwischen 24 und 34 Jahren vorläufig festnehmen. Die Ordnungshüter stellten zudem die zuvor entwendete Beute sicher. Das Trio musste aufgrund Alkoholkonsums Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Die drei Männer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

