Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 37-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (27/28.01.2024) in die Elsa-Brandström-Straße in Böblingen aus, nachdem Anwohner zwei Personen beobachtet hatten, die auf der Straße miteinander stritten. Ein 37 Jahre alter Mann zog eine 35-jährige Frau an ihrem Rucksack die Straße entlang, wogegen sich die Frau wehrte. Als die beiden 44 und 30 Jahre alten Anwohner eingriffen, zog der Mann an den Haaren der Frau und schlug in Richtung der Zeugen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der 37-Jährige in den angrenzenden Wald. Dort wurde er vorläufig festgenommen, wogegen er sich heftig wehrte, so dass zwei der Einsatzkräfte leichte Verletzungen davontrugen. Während der Transports zum Polizeirevier Böblingen bedrohte er die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten. Auf der Dienststelle trat er nach ihnen und beleidigte sie. Einen Atemalkoholtest verweigerte der 37-Jährigen, der nicht nüchtern zu sein schien. Aufgrund dessen musste den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Böblingen verbringen. Der Grund des Streits zwischen dem 37- und der 35-Jährigen bliebt zunächst unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

