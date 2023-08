Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdächtiger Mann gemeldet

Maikammer (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprach bereits am Sonntag (27.08.2023), gegen 14 Uhr, der Fahrer eines weißen Transporters einen 10-jährigen Jungen in der Hartmannstraße in Maikammer an. Der Mann bot dem Jungen Süßigkeiten an, was dieser ablehnte und auf seinem Tretroller weiterfuhr.

Die Mutter des Jungen veröffentlichte diesen Vorfall über Soziale Medien und erhielt den Hinweis, dass es sich bei dem Mann um einen Sexualstraftäter handele und meldete den Sachverhalt erst danach am Montag bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Nur so können wir auch Ermittlungen aufnehmen. Denn wir kümmern uns und gehen jedem Hinweis nach. Wenn Sie wichtige Informationen nur auf sozialen Netzwerken teilen, erfahren wir unter Umständen überhaupt nichts oder erst verspätet davon.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

-Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat. -Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor.

-Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

-Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

-Durch das Verbreiten von Bildern können Sie sich strafbar machen und behindern die Aufklärung sowie mögliche Verurteilung eines Täters. So kann z.B. eine Gegenüberstellung ihre Beweiskraft verlieren, wenn zuvor Bilder im Umlauf waren.

-Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

-Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

-Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell