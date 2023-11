Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Staatstheater Schwerin wegen Qualmentwicklung evakuiert - Abschlussmeldung

Schwerin (ots)

Gegen 21:00 Uhr erhielt die Polizei am 24.11.2023 die Information über eine Qualmentwicklung am Schweriner Staatstheater. Zeitgleich fand im "Großen Haus" die Aufführung der Oper "Carmen" statt. Nach Einschätzung der ersten Feuerwehrkräfte vor Ort erfolgte um 21:08 Uhr eine umgehende Evakuierung aller im Staatstheater befindlichen Personen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich insgesamt 500 Personen im Gebäude. Um 21:15 Uhr war die Evakuierung abgeschlossen. Aufgrund der kalten Temperaturen wurde die Staatskanzlei geöffnet damit sich die evakuierten Personen warmhalten konnten. Ergänzung: Aus bislang unbekannter Ursache ist in einem Schacht, am Seiteneingang des Theaters, ein Brand entstanden. Durch die im Schacht befindliche Be- / Entlüftung sind die Rauchgase ins Innere des Gebäudes gedrungen. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Die Gäste konnten gegen 22:25 Uhr ihre persönlichen Gegenstände aus dem Staatstheater holen. Eine mögliche Schadenssumme kann weiterhin nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts einer versuchten schweren Brandstiftung. Hinweise zu möglichen Tätern oder der Tat nehmen die Polizei in Schwerin unter der TelNr.: 0385-5180-2224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem auch die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

