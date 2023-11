Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 12 Glätteunfälle nach plötzlichem Wetterwechsel auf den Autobahnen

Rostock (ots)

Ein plötzlicher Wetterwechsel mit einsetzenden Schnee- und Hagelschauern führte am 24.11.2023 zu insgesamt 12 Glätteunfällen auf den Autobahnen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock. Ab 15:25 Uhr waren die Mitarbeiter der Autobahn- und Verkehrspolizeireviere in Dummerstorf, Linstow und Metelsdorf am Freitagnachmittag im Dauereinsatz. Der beginnend mit der Anschlussstelle Kröpelin auf der BAB 20 in Richtung Rostock und dann weiter in Richtung Süden verlaufende Wetterwechsel führte auf den Autobahnen 19, 20 und 24 bis 20:15 Uhr zu insgesamt 12 Glätteunfällen. In der Folge der Unfälle waren sieben Fahrzeuge im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Bei den Unfällen verletzten sich eine Person leicht und zwei weitere Personen schwer. Bei einem Unfall auf der BAB 19 kurz vor dem Rastplatz "Recknitz" kam gegen 15:25 Uhr ein Hyundai von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der weiteren Folge. Die beiden Fahrzeuginsassen verletzten sich bei dem Unfall schwer und wurden mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Rostock gebracht. Hier entstand ein geschätzter Unfallschaden von 30.000 Euro. Zur Unfallaufnahme, Durchführung der Rettungsmaßnahmen und Bergung des Fahrzeuges musste die BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die insgesamt durch die Unfälle entstandenen Sachschäden werden polizeilich auf über 100.000 Euro geschätzt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

