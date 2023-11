Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Staatstheater Schwerin wegen Qualmentwicklung evakuiert

Schwerin (ots)

Gegen 21:00 Uhr erhielt die Polizei am 24.11.2023 die Information über eine Qualmentwicklung am Schweriner Staatstheater. Zeitgleich fand im "Großen Haus" die Aufführung der Oper "Carmen" statt. Nach Einschätzung der ersten Feuerwehrkräfte vor Ort erfolgte um 21:08 Uhr eine umgehende Evakuierung aller im Staatstheater befindlichen Personen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich insgesamt 500 Personen im Gebäude. Um 21:15 Uhr war die Evakuierung abgeschlossen. Aufgrund der kalten Temperaturen wurde die Staatskanzlei geöffnet damit sich die evakuierten Personen warmhalten konnten. Die Ursache der Qualmentwicklung ist derzeit noch unbekannt. Die Maßnahmen dauern noch an. Zu einer möglichen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Mit dem Stand von 22:00 Uhr kam es zu keinen verletzten Personen. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

