Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Diverse Einbrüche in der Nacht zu Donnerstag

Sögel (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es in Sögel zu mehreren Einbrüchen. Zwischen 19 und 6.45 Uhr haben bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Ford Transit in der Mühlenstraße beschädigt und aus dem Fahrzeug Zigaretten entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. In der Straße Leinbusch zerstörten unbekannte Täter zwischen 21 und 5.50 Uhr die Seitenscheibe eines auf einem Hof abgestellten Pritschenwagens und entwendeten daraus einen Akkuwinkelschleifer samt Ladegerät und zwei Akkus. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zwischen 18 und 6 Uhr beschädigten unbekannte Täter zwei Sprinter auf dem Grundstück einer Elektrofirma an der Straße An der Koppel. Beute machten sie hierbei nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

