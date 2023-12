LPI-J: Frau fährt gegen Baum

Weimar (ots) - Am 03.12.2023 kam es in einem Mehrfamilienhaus in Weimar Nord zu einer schweren Straftat. Ein 42-jähriger Mann wirkte dabei so massiv auf sein Opfer ein, dass dieses mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen, am 04.12.2023 erfolgte die Haftrichtervorführung am AG Erfurt. Durch den Richter wurde ein Haftbefehl erlassen, der ...

