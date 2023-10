BPOL-FL: Husum - Aufmerksamer Triebfahrzeugführer verhindert Kollision mit LKW

Flensburg / Handewitt (ots) - Bei Kontrollen in und um Flensburg stellten Beamte der Bundespolizei unter anderem zwei wegen Diebstahl mit Haftbefehl gesuchte Straftäter fest. Ein 40-Jähriger konnte dabei mit Hilfe seines Bekannten die geforderte Geldstrafe entrichten und entging so einer Haftstrafe. Einem 55-jährigen Mann traf es da nicht so gut. Er konnte die Summe nicht begleichen und musste in Haft. Gestern Morgen ...

mehr