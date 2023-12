LPI-J: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Wie der Polizei am Sonntagnachmittag mitgeteilt wurde, ereignete sich im Zeitraum von Freitag 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Heimbürgestraße. Dabei schlugen unbekannte Täter ein Fenster im Untergeschoss des Hauses ein. Durch dieses gelangten sie in das Haus, in welchem sie mehrere Schubladen durchwühlten. Aus dem Vorratsschrank wurden Lebensmittel im Wert von 10EUR entwendet. An dem Fenster entstand ein ...

