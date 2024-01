Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Drei Tote nach Wohnhausbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (24.01.2024) kam es aus bislang unbekannten Gründen zum Brand in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Auf Hart" in Markgröningen. Der Brand hatte eine starke Rauchentwicklung zur Folge, die sich rasch in dem dreistöckigen Mehrfamilienhaus ausbreitete und von der auch die beiden Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden. Alle drei Gebäude wurden von den Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei evakuiert. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen starben bei dem Brand drei Personen in dem Wohnhaus, drei weitere wurden verletzt und werden medizinisch versorgt. Weiter wurden drei tote Hunde aus dem Gebäude geborgen. Das Gebäude, in dem der Brand ausgebrochen ist, sowie das unmittelbar angrenzende Wohnhaus sind bis auf weiteres unbewohnbar, in einem dritten Haus laufen aktuell noch Messungen der Feuerwehr. Die Stadt Markgröningen kümmert sich derzeit um die Unterbringung der Anwohnerinnen und Anwohner der drei betroffenen Gebäude. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung wird nach Freigabe der Gebäude durch die Feuerwehr ihre Arbeit aufnehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell