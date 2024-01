Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Seniorin wird Opfer von fieser Betrugsmasche

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter betrogen am Montag (22.01.2024) eine Seniorin aus Bietigheim-Bissingen um mehrere Tausend Euro. Die Geschädigte hatte gegen 12.30 Uhr einen Telefonanruf eines angeblichen Bankmitarbeiters erhalten. Dieser machte ihr durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass es auf ihrem Konto zu verdächtigen Geldabhebungen gekommen sei und brachte die Frau dazu, vertrauliche Kontodaten zu übermitteln. Weiter kündigte der Betrüger an, dass ein Mitarbeiter bei ihr vorbeikäme, um ihre EC-Karte sowie Bargeld abzuholen.

Der angebliche Mitarbeiter erschien gegen 13.00 Uhr an der Wohnanschrift der Seniorin in der Breslauer Straße und holte Bargeld sowie die EC-Karte ab. Kurz darauf hob mutmaßlich der Täter mehrere Tausend Euro an einem Bankautomaten im Buchzentrum ab. Nachdem sich der angebliche Bankmitarbeiter daraufhin nicht mehr, wie zuvor angekündigt, telefonisch meldete, wurde die Geschädigte stutzig und kontaktierte ihre Bank. Dabei flog der Betrug auf und die Polizei wurde verständigt.

Bei dem Geldabholer soll es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten Mann mit schlanker Statur gehandelt haben. Er hatte länger schwarze Haare, die im Nacken zu einem Zopf zusammengebunden waren und trug eine schwarze Jacke. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell