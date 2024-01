Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: dreijähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem schweren Unfall kam es am Montag (22.01.2024) kurz nach 18.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Kleinbottwarer Straße sowie der Bahnhof- und der Bachstraße in Großbottwar. Ein drei Jahre altes Mädchen, das vermutlich das Zuhause unbemerkt verlassen hatte, befand sich alleine im Kreuzungsbereich und trat dort auf die Straße. Eine herannahende 52 Jahre alte Kia-Fahrerin, deren Ampel Grün zeigte, konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Das Mädchen musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die hinzugezogene Mutter und auch die 52 Jahre alte Unfallbeteiligte mussten aufgrund der Geschehnisse ebenfalls medizinisch versorgt werden. Der am PKW entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

