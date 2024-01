Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach-Flacht: 24-jährige Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 24 Jahre alte Frau, die am Montag (22.01.2024) gegen 17.30 Uhr in der Weissacher Straße in Flacht in einen Unfall verwickelt wurde. Die Frau wollte die Weissacher Straße kurz nach der Einmündung der Mönsheimer Straße überqueren und nutzte hierzu den vorhandenen Fußgängerüberweg. Ein 46 Jahre alter VW-Lenker, der in Richtung Weissach unterwegs war, übersah die Fußgängerin vermutlich und erfasste sie. Die junge Frau musste im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am PKW entstand nach derzeitiger polizeilicher Erkenntnisse kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell