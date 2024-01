POL-LB: Holzgerlingen: 26-jähriger Autofahrer mit zwei Promille zwischen Schönaich und Holzgerlingen unterwegs

Ludwigsburg (ots) - Ein 75 Jahre alter Pedelec-Fahrer musste am Montag (22.01.2024) nach einem Unfall gegen 11.00 Uhr in der Straße "Am Hirnach" in Sindelfingen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer befuhr die Straße "Am Hirnach" aus Richtung der Böblinger Straße kommend und übersah vermutlich eine vorfahrtsberechtigte 42-jährige Opel-Lenkerin, die von der Max-Eyth-Straße ...

