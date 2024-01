Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 24-Jähriger flüchtet nach Verkehrsunfall mit gestohlenem Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Ein 31 Jahre alter Peugeot-Lenker bog am frühen Montagmorgen (22.01.2024), gegen 03.30 Uhr von der Maybachstraße in Bietigheim-Bissingen nach links in die Bahnhofstraße ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem auf der Bahnhofstraße in Richtung Bissingen fahrenden Fiat eines 24-Jährigen. Der Fiat-Lenker gab anschließend Gas und flüchtete. Der Peugeot-Fahrer nahm die Verfolgung auf und stellte den 24-Jährigen schließlich in der Marie-Curie-Straße. Eine 21 Jahre alte Mitfahrerin im Peugeot stieg aus dem Pkw aus und ging zu dem Fiat, um die Insassen auf ihr Verhalten anzusprechen. Hierbei wurde sie von einer ebenfalls 21 Jahre alten Mitfahrerin im Fiat geschlagen. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fiat als gestohlen gemeldet ist. Der Pkw wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. An den beiden Fahrzeugen entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

