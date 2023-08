Dinslaken (ots) - Der Bezirksdienst der PW Ost bietet am kommenden Donnerstag (10. August 2023) in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr eine Fahrrad-Codier-Aktion im Rahmen des Wochenmarktes in 46537 Dinslaken (Baßfeldshof) an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte bringen Sie einen Personalausweis und einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad mit. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel ...

