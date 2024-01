Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruchsversuch in Geschäft

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (21.01.2024) alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er gegen 00.10 Uhr in der Hospitalstraße in Ludwigsburg einen Einbruchsversuch in ein Geschäft beobachtet hatte. Vermutlich zwei noch unbekannte Täter, die maskiert waren, hatten versucht die Eingangstür zu einem Ladengeschäft aufzuhebeln. Als sie ihre Entdeckung bemerkten, machte sie sich zu Fuß in Richtung der Lindenstraße aus dem Staub. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung von Tatverdächtigen. Die Personen, die sich an der Tür zu schaffen gemacht hatten, sollen beide etwa 175 cm groß und schwarz gekleidet gewesen sein. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

