Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten auf

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter sprengten am Sonntag (21.01.2024), gegen 20.00 Uhr einen Zigarettenautomaten auf, der in der Maybachstraße in Remseck am Neckar - Neckargröningen aufgestellt ist. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter eine noch unbekannte Menge Zigarettenschachteln und flüchteten mit einem Klein- oder Leichtkraftrad, möglicherweise einem Motorroller. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen. ZEugenhinweise werden unter der Tel. 08001100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell