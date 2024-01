Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Holzklotz auf der B 10 führt zu Unfall

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 3.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Samstag (20.01.2024) gegen 20.10 Uhr auf der Bundesstraße 10 auf Höhe des Glemstalviadukts bei Schwieberdingen ereignete. Ein 64 Jahre alter VW-Lenker, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, erkannte beim Befahren des Viadukts einen Holzklotz auf der Fahrbahn, der ihm entgegen rollte. Es gelang ihm nicht mehr, dem Hindernis auszuweichen, so dass er den Klotz überrollte und der VW im Frontbereich beschädigt wurde. Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Mutmaßlich dürfte der Holzklotz nicht sachgemäß gegen Herunterfallen gesichert gewesen sein, so dass er sich beim Transport löste und von einem noch unbekannten Fahrzeug herunterfiel. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

