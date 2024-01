Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B295 Leonberg: Fahrzeug in Vollbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend (21.01.2024) um 21:10 Uhr befuhr der 26-jährige Lenker einer Mercedes M-Klasse die Bundesstraße 295 von der Anschlussstelle Leonberg-West in Richtung Renningen. Kurz vor der Abfahrt Warmbronn konnte der Fahrzeuglenker leichten Rauch aus dem Auspuff wahrnehmen. Nachdem das Fahrzeug kein Gas mehr gab, hielt er dieses an und stieg aus. Unmittelbar danach fing das Fahrzeug zu brennen an und geriet innerhalb weniger Sekunden in Vollbrand. Durch die Feuerwehr Leonberg konnte der Brand gelöscht werden. Auf Grund starker Rauchentwicklung und teilweise fliegender Fahrzeugteile musste die Bundesstraße 295 während des Löschvorgangs für 35 Minuten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr Leonberg und die Straßenmeisterei Leonberg gereinigt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 60.000 Euro geschätzt. Bis die Reparatur der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei Leonberg durchgeführt werden kann, muss der rechte Fahrstreifen über eine Länge von circa 100 Metern weiterhin gesperrt bleiben.

