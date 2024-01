Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Alkoholfahrt endet am Ampelmasten

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen (21.01.2024) um 04:49 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Opel Astra Sports Tourer+ die Schwieberdinger Straße aus Richtung Ludwigsburger Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Bundesautobahn. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit und alkoholischer Beeinflussung fuhr er auf Höhe der Einmündung in die Rheinlandstraße auf die mittlere Verkehrsinsel und kollidierte dort mit der Lichtzeichenanlage. Das Fahrzeug kam mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Durch den Aufprall wurde der Ampelmast so stark beschädigt, dass er durch die Technischen Dienste der Stadt Ludwigsburg abgeklemmt und außer Betrieb genommen werden musste. Durch die eingesetzte Streifenbesatzung konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Bei dem Fahrzeuglenker wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die Schwieberdinger Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 35.000 Euro geschätzt.

