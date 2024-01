Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: 26-Jähriger bei Schlägerei schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann musste am Sonntagabend (21.01.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er von einem 21-Jährigen und einem weiteren noch unbekannten Mann in der Monreposstraße in Eglosheim geschlagen und getreten worden war. Mutmaßlich dürfte eine bereits bestehende Meinungsverschiedenheit zunächst zu einem weiteren lautstarken Streit zwischen den drei beteiligten Männern geführt haben. Als der 21-Jährige zusammen mit dem Unbekannten begann, auch auf den 26 Jahre alten Mann einzuschlagen, versuchte dieser zunächst zu flüchten. Doch seine Kontrahenten setzten nach. Sie schlugen und traten ihn. Außerdem sollen sie den 26-Jährigen auch mit einem Pfefferspray besprüht haben. Als dieser um Hilfe rief und dadurch Anwohner aufmerksam wurden, ergriffen die beiden Tatverdächtigen die Flucht in Richtung der Straße "Straßenäcker". Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung konnte zunächst der 21 Jahre alte Mann als Tatverdächtiger ermittelt werden. Der 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an.

