Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Frontalzusammenstoß in der Gerlinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen (22.01.2024) gegen 08:25 Uhr in Ditzingen ereignet hat. Ein 28-Jähriger war mit seinem Mercedes auf der Gerlinger Straße in Richtung Gerlingen unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem entgegenkommenden Nissan eines 32-Jährigen kollidierte. Der Nissan-Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mercedes blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Gerlinger Straße musste zwischen der Siemensstraße und der Johann-Maus-Straße zunächst in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Ab etwa 09:00 Uhr konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell