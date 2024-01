Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 75 Jahre alter Pedelec-Fahrer musste am Montag (22.01.2024) nach einem Unfall gegen 11.00 Uhr in der Straße "Am Hirnach" in Sindelfingen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer befuhr die Straße "Am Hirnach" aus Richtung der Böblinger Straße kommend und übersah vermutlich eine vorfahrtsberechtigte 42-jährige Opel-Lenkerin, die von der Max-Eyth-Straße in die Straße "Am Hirnach" abbiegen wollte. Um eine Kollision mit dem PKW zu vermeiden, bremste der 75-Jährige stark, worauf er zu Fall kam und gegen den Opel prallte. Der Senior, der keinen Helm trug, erlitt schwere Verletzungen. Die 42 Jahre alte Frau erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass durch zwei im Einmündungsbereich verbotswidrig geparkte PKW die Sicht beeinträchtigt war. Diese Fahrzeuge wurden abgeschleppt bzw. umgesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

