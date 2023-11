Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am 20.11.2023, in der Zeit von 09.45 Uhr bis 20.00 Uhr, in eine Doppelhaushälfte auf dem Grenzweg in Dülmen einzubrechen. Hierzu hebelten sie mehrfach an einer rückwärtig gelegenen Terrassentür. Das Eindringen gelang ihnen augenscheinlich nicht und es blieb beim Einbruchsversuch. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: ...

mehr