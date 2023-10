Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr am Freitagmorgen zwischen 07:00 und 09:45 Uhr in der Zeppelinstraße auf Höhe von Hausnummer 49 gegen einen dort geparkten Nissan und beschädigte den linken Außenspiegel. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Mengen unter T. 07572/5071 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell