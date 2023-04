Feuerwehr München

FW-M: Kellerbrand verraucht Treppenhaus (Hasenbergl)

München (ots)

Sonntag, 16. April 2023, 20.15 Uhr

Rainfarnstraße

Bei einem Kellerbrand im Stadtteil Hasenbergl ist gestern ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro entstanden.

Ein Bewohner des Hauses bemerkte in seinem Kellerabteil einen Brand und versuchte diesen zu löschen. Da die Rauchentwicklung sehr schnell zunahm, brachte er sich in Sicherheit und rief die Feuerwehr.

Er wies die ersten Einsatzkräfte ein und erklärte ihnen den Weg zur Brandstelle. Anschließend untersuchte ihn die Besatzung eines Rettungswagens auf eine mögliche Rauchgasvergiftung. Dieser Anfangsverdacht bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Mit einem C-Rohr ging ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung in den Keller und löschte das in Flammen stehende Abteil. Weitere Trupps kontrollierten den verrauchten Treppenraum nach Personen und stellten eine Abluftöffnung her. Mit einem Hochleistungslüfter wurde der Brandrauch aus dem Gebäude gedrückt. Anschließend wurden mehrere Kellerabteile sowie Wohnungen geöffnet, um diese zu kontrollieren und zu entrauchen.

Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell