Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Rettersen (ots)

Am Donnerstag, 23.11.2023, gegen 12.10 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 8 in der Gemarkung Rettersen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw-Fahrer die B 8, aus Richtung Kircheib kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. Am Beginn eines geschwindigkeitsbeschränkten Streckenabschnittes bremste er sein Fahrzeug auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit ab. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer fuhr daraufhin auf das Hecke des vorausfahrenden Fahrzeugs auf und beschädigte dieses. Anschließend überholte er den Pkw und entfernte sich in Richtung Altenkirchen. Bei dem vom Unfallverursacher benutzten Fahrzeug soll es sich um einen rot-schwarzen Pkw BMW 3er mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Siegburg (SU) gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

