POL-PDNR: mehrere Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Rheinbreitbach (ots) - Am Mittwochabend bemerkte ein Passant eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern in der Burgstraße. Nachdem der Mann zwischen die Kontrahenten ging, konnte die Fortsetzung der Schlägerei unterbunden werden. Wie die Polizei ermitteln konnte, hielt sich ein 40-jähriger Mann in einem Haus in der Burgstraße auf und schlug unvermittelt auf einen der Bewohner ein. Als ein weiterer Bewohner seinem ...

