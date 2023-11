POL-PDNR: Radarkontrolle

Ockenfels (ots) - Am Mittwochmittag fand ein Spaziergänger drei Damenhandtaschen in der Nähe des Sportplatzes in der Blumenau. Nach Überprüfung der Polizei und aufgrund der Auffindesituation dürfte es sich um illegale Abfallentsorgung handeln. Die Polizei Linz bittet um sachdienliche Hinweise unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der ...

mehr