Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Dienstag, 21.11.2023, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 22.11.2023, 07.00 Uhr, kam es auf einer Baustelle in Altenkirchen, Dammweg, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter einen, auf dem Baustellengelände abgestellten Bagger. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen ...

