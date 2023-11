Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall mit Krad

Fulda. Ein 18-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer aus Hosenfeld wurde bei einem Unfall am Donnerstag (02.11.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 7:15 Uhr die L 3079 aus Richtung Hosenfeld kommend und wollte nach aktuellem Kenntnisstand den dortigen Kreisverkehr in Richtung Fulda auf die K 164 verlassen. Ein 27-jähriger Renault-Fahrer befuhr zeitgleich die L 3418 aus Richtung Westring kommend und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei stieß er aus noch unbekannten Gründen mit dem im Kreisverkehr befindlichen Krad-Fahrer zusammen. Der Zweiradfahrer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Verkehrsunfall

Fulda. Eine 70-jährige Fußgängerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (02.11.) leicht verletzt. Eine 83-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr gegen 17:30 Uhr den Horaser Weg aus Richtung Weimarer Straße kommend in Fahrtrichtung Schlitzer Straße. In Höhe der Hausnummer 62 stand die Fußgängerin nach momentanen Erkenntnissen neben einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug und hatte bereits die Fahrertür geöffnet. Aus noch unbekannten Gründen stieß die Hyundai-Fahrerin mit dem rechten Außenspiegel gegen die 70-Jährige. Diese wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall

Bebra. Am Donnerstag (02.11.), gegen 20.10 Uhr befuhr ein VW-Caddy-Fahrer aus Wildeck die Heidaustraße aus Richtung "Neue Straße" kommend in Richtung "Luisenstraße". Eine Daimler-Fahrerin aus Bebra befuhr zu diesem Zeitpunkt die Luisenstraße aus Richtung Göttinger Straße in Richtung Heidaustraße. Im Kreuzungsbereich Luisenstraße / Heidaustraße kam es dann aus derzeit noch unbekannter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dadurch entstand Gesamtschaden von etwa circa 3.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfallflucht

Friedewald. Am Dienstag (31.10.), zwischen 17:40 Uhr und 18:30 Uhr, parkte ein 50-jähriger Fahrer eines Mercedes aus Friedewald auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Alten Hersfelder Straße. Als er zu seinem Auto zurückkam, stellte er Beschädigungen daran fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

