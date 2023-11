Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht in Tann

Fulda (ots)

Tann - Am Donnerstag, den 02.11.2023, kam es in der Zeit von 10:00 Uhr und 11:50 Uhr in der Brückenstraße in Tann, Ortsteil Günthers, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vor der Hausnummer 14 einen dort abgestellten VW Polo und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, und Angaben zum Tatfahrzeug oder Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

