Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Petersberg. Eine 19-jährige Audi-Fahrerin aus Tann und eine 33-jährige Seat-Fahrerin aus Kaltennordheim wurden bei einem Unfall am Dienstag (31.10.) leicht verletzt. Die Seat-Fahrerin befuhr gegen 8.15 Uhr die L 3174 aus Richtung Niederbieber kommend in Fahrtrichtung Margretenhaun. In Höhe km 0,391 musste sie ihr Fahrzeug nach aktuellem Kenntnisstand verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende Audi-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Eine 24-jährige VW-Fahrerin, welche hinter der Audi-Fahrerin fuhr, konnte schadlos anhalten. Der hinter der VW-Fahrerin befindlichen 48-jährigen Skoda-Fahrerin gelang dies jedoch nicht mehr. Sie fuhr auf das Heck des VWs auf. Die beiden Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Unfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (31.10.). Ein 68-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 13:55 Uhr den rechten Fahrstreifen der Heinrichstraße in Fahrtrichtung Heinrich-von-Bibra-Platz. Nach Passieren der Kreuzung Heinrichstraße/Bahnhofstraße wollte er nach aktuellem Erkenntnisstand auf den linken Fahrstreifen wechseln, um an der nächsten Kreuzung nach links in die Sturmiusstraße abbiegen zu können. Hierbei kam es aus noch unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einem 34-jähriger Ford-Transit-Fahrer, welcher den linken Fahrstreifen der Heinrichstraße in Fahrtrichtung Heinrich-von-Bibra-Platz befuhr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall

Bebra. Am Dienstag (31.10.), gegen 18.25 Uhr, befuhr eine Rotenburger Pkw-Fahrerin mit ihrem Mercedes die Oststraße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand in die bevorrechtigte Gilfershäuser Straße nach links in Richtung Stadtmitte einbiegen. Eine weitere Pkw-Fahrerin aus Bebra befuhr zeitgleich mit ihrem Opel-Astra die Gilfershäuser Straße stadtauswärts in Richtung Bebra-Gilfershausen. Beim Einbiegen touchierte die Daimler-Fahrerin aus noch unklarer Ursache den Opel der vorfahrtsberechtigten Bebraerin. Anschließend überfuhr die Rotenburgerin noch eine gegenüberliegende Blumenrabatte sowie den Gehweg und prallte dann frontal gegen eine dahinterliegende Grundstücksmauer. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Es entstand Gesamtschaden von circa 7.000 Euro.

Unfallflucht

Ronshausen. Ein Pkw-Fahrer aus Ronshausen parkte seinen schwarzen Daimler-Chrysler am Dienstag (31.10.), gegen 4 Uhr, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Kasseler Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr nach momentanen Erkenntnissen mit einem Lkw die Kasseler Straße aus Richtung Wildeck kommend in Richtung Bebra. Beim Vorbeifahren touchierte der Fahrzeugführer des Lkw aus noch unbekannten Gründen den linken Außenspiegel des Pkw. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die genaue Höhe des Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Auto zerkratzt

Bad Hersfeld. Am Montag (30.10.), zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, parkte eine 76-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia aus Wiesbaden in der Brandenburger Straße am Fahrbahnrand. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie mehrere großflächig verteilte Kratzspuren an der Fahrertür fest. Der Verursacher entfernte sich jedoch unerlaubt. Der Sachschaden beträgt circa 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zusammenstoß

Bad Hersfeld. Am Dienstag (31.10.), gegen 21:20 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines Skoda aus Hauneck die B 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Kreuznach befuhr zeitgleich die B 27 aus Richtung Fulda kommend und wollte nach aktuellen Erkenntnissen nach links auf die A4 auffahren. Im Kreuzungsbereich kam es dann aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beträgt circa 16.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (31.10.), gegen 22:50 Uhr, parkte ein 32-jähriger Fahrer eines Mazda aus Bebra auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Firma am Eichhof. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte anschließend den Pkw und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto losgerollt

Hauneck. Am Dienstag (31.10.), gegen 13:30 Uhr, parkte ein 35-jähriger Fahrer eines Peugeot aus Kassel in der Oberhauner Straße am rechten Fahrbahnrand. Als er aus dem Pkw ausstieg, rollte das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache über die Fahrbahn und kam erst im Garten auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (01.11.), gegen 7:20 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito aus Ludwigsau die B 27 stadtauswärts und wollte nach aktuellem Erkenntnissen nach rechts in Richtung B 62 abbiegen. Eine 38-jährige Fahrerin eines VW Golf aus Bad Hersfeld fuhr dabei hinter dem Kleinbus. Als dieser verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte die Fahrerin des VW dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Der Golf musste in der Folge abgeschleppt werden. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Große Menge Diesel nach Lkw-Unfall ausgelaufen

Homberg (Ohm). Am Donnerstag (02.11.), gegen 6.40 Uhr, ereignete sich auf der A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt - zwischen den Anschlussstellen Alsfeld West und Homberg/Ohm, in Höhe des Autobahnkilometers 402,400 - ein schwerer Lkw-Unfall.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 33-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Paderborn mit seinem Sattelzug den rechten von zwei Fahrstreifen der Autobahn. Aus noch unklarer Ursache kam der Sattelzug dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf beschädigte der Sattelzug rund 50 Meter Schutzplanke, wurde dann von dieser abgewiesen und schleuderte in der Folge über die Fahrbahn in Richtung Mittelschutzplanke, wo er zum Stehen kam. Der 33-jährige Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Durch den Unfall wurde jedoch der Dieseltank der Sattelzugmaschine aufgerissen, weshalb eine größere Menge Diesel auf die Fahrbahn austrat. Durch den einsetzenden Regen verteilte sich der Dieselkraftstoff über beide Fahrstreifen und den Standstreifen. Die angeforderte Feuerwehr aus Alsfeld pumpte den restlichen Dieselkraftstoff zeitnah aus dem Tank der Sattelzugmaschine und streute Bindemittel auf die komplette Fahrbahn.

Durch die örtlich zuständige Autobahnmeisterei wurde kurz darauf festgestellt, dass das alleinige Abstreuen beziehungsweise Abbinden des Dieselkraftstoffes nicht ausreicht, um eine Gefährdung für den nachfolgenden Verkehr auszuschließen. Daraufhin wurde eine Firma mit der Reinigung der Fahrbahn - über mehrere hundert Meter - beauftragt. In diesem Zusammenhang war die Autobahn im Bereich der Unfallstelle bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten ab der Anschlussstelle Alsfeld-West vollgesperrt. Eine weiträumige Umleitungsempfehlung (ab dem Kirchheimer Dreieck auf die A 7) wurde herausgegeben.

Der bei den Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf circa 100.000 Euro beziffert.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

