POL-OH: Einbruch in Kindertagesstätte - Einbruch in Vereinsheim - Pedelecs gestohlen - Einbruch in Gaststätte - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Einbruch in Kindertagesstätte

Großenlüder. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (01.11.) in eine Kindertagesstätte in der Straße "Am Kirchborn" im Ortsteil Bimbach ein. Dazu hebelten sie eine Terrassentür auf und durchsuchten danach die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Die Täter stahlen Bargeld und hinterließen rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Vereinsheim

Gersfeld. Unbekannte brachen zwischen Freitagmorgen (27.10.) und Mittwochmorgen (01.11.) in ein Vereinsheim am Ortsrand von Gichenbach ein. Die Täter hebelten eine Tür auf, suchten im Gebäude nach Diebesgut und stahlen Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pedelecs gestohlen

Tann. Aus einer Scheune in der Straße "Schwarzeborn" im Ortsteil Habel stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (01.11.) zwei Pedelecs - ein graues Pedelec des Herstellers Centurion und ein hellblaues Zweirad des Herstellers Husqvarna im Gesamtwert von rund 7.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Gaststätte

Fulda. In der Edelzeller Straße brachen Unbekannte zwischen Dienstagmorgen (31.10.) und Mittwochmorgen (01.11.) in eine Gaststätte in der Edelzeller Straße ein. Um ins Gebäude zu gelangen, öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und stahlen daraufhin Bargeld. Es entstand rund 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Großenlüder. Ein Mehrfamilienhaus in der Bonifatiusstraße wurde am Mittwoch (01.11.), zwischen 5 Uhr und 8 Uhr, zum Ziel von Einbrechern. Die Täter drangen über eine Kellertür ins Gebäude ein. Dort scheiterten ihre Hebelversuche an einer Innentür, woraufhin sie flüchteten. Es entstand rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

