POL-OH: Kunstrasen beschädigt

Fulda (ots) - Unfall im Kreuzungsbereich Fulda. Am Mittwochvormittag (01.11.), gegen 9.50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Leipziger Straße und der Straße "Am Rabenstein" zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein 21-jähriger Mann aus Dipperz mit seinem Pkw die Michelsrombacher Straße in Richtung Leipziger Straße und beabsichtigte in die Straße "Am Rabenstein" abzubiegen. Zeitgleich fuhr eine 51-jährige Frau ...

mehr