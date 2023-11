Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall im Kreuzungsbereich

Fulda (ots)

Unfall im Kreuzungsbereich

Fulda. Am Mittwochvormittag (01.11.), gegen 9.50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Leipziger Straße und der Straße "Am Rabenstein" zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein 21-jähriger Mann aus Dipperz mit seinem Pkw die Michelsrombacher Straße in Richtung Leipziger Straße und beabsichtigte in die Straße "Am Rabenstein" abzubiegen. Zeitgleich fuhr eine 51-jährige Frau aus Fulda mit ihrem Toyota auf der Leipziger Straße in Richtung der Michelsrombacher Straße. Aus noch unklarer Ursache kollidierte der 21-Jährige im Kreuzungsbereich mit der vorfahrtsberechtigten Fuldaerin. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, konnte aber glücklicherweise nach einer medizinischer Erstversorgung nach Hause entlassen werden. Bei dem Unfall entstand außerdem Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell