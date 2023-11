POL-OH: Verkehrsunfall - eine Person schwer verletzt

Fulda (ots) - Einbruch in Vereinsheim Gersfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (30.10.) in ein Vereinsheim in der Straße "Zu den Sportstätten" im Ortsteil Hettenhausen ein. Dazu hebelten sie eine doppelflügelige Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und hinterließen rund 3.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon ...

