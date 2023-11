Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei sucht Eigentümer von Pegasus-Pedelec - Einbruch in Scheune - Einbruch in Lagerhalle - Pkw beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Polizei sucht Eigentümer von Pegasus-Pedelec

Mücke. Im Rahmen eines Einsatzes hat die Polizei Alsfeld am 08. Oktober ein vermutlich gestohlenes Pedelec sichergestellt und sucht nun die Eigentümerin beziehungsweise den Eigentümer. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad, Modell Solero E8, mit grünen Applikationen und einem angebrachten, schwarzen Fahrradkorb. Bilder des Zweirads sind der Pressemitteilung im Anhang beigefügt.

Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. Das Pedelec kann gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizei in Alsfeld abgeholt werden.

Einbruch in Scheune

Alsfeld. Ein Schuppen in der Straße "Hellhof" wurde am Mittwochmorgen (01.11.), zwischen 1.30 Uhr und 5.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam öffneten die Einbrecher zunächst das Schloss der Scheune. Anschließend durchsuchten sie das Holzgebäude und entwendeten drei Akkuschrauber, drei Motorsägen, eine Baumpflegesäge sowie eine Akku-Bohrmaschine im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Auch an einer Tür zu einer angrenzenden Garage hebelten die Täter. Diese hielt jedoch stand, sodass die Unbekannten von einer weiteren Tatbegehung abließen und unerkannt flüchteten. Insgesamt entstand bei dem Einbruch Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Schotten. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (01.11.) in eine Lagerhalle in der Seestraße ein. Aus den Räumlichkeiten stahlen die Langfinger Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Außerdem hinterließen sie Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Alsfeld. Die Heckscheibe eines grauen VW Tiguan wurde am Montag (30.10.) beschädigt. In der Tatzeit, zwischen 19.35 Uhr und 19.45 Uhr, stand der Pkw in der Georg-Dietrich-Bücking-Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

