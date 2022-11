POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.11.2022

Goslar (ots) - Ladendiebstahl Am Montag, 07.11.2022, gegen 19.45 Uhr, ist es in einem Verbrauchermarkt in der Braunschweiger Straße in Seesen zu einem Ladendiebstahl gekommen. Mehrere Jugendliche haben nach Angaben von Zeugen diverse Getränke entwendet. Hierbei wurde eine akustische Diebstahlssicherung innerhalb des Marktes ausgelöst. Die Jugendlichen hätten dann ...

mehr