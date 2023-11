Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nachtrag zum Verkehrsunfall bei Schenklengsfeld

Schenklengsfeld (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Mittwochmorgen (01.11.), gegen 7.50 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 15 in Richtung Landstraße 3172.

Die 26-jährige Fahrerin des Opel Astras ist im Krankenhaus aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen verstorben.

Ursprungsmeldung:

Verkehrsunfall - eine Person schwer verletzt

Am Mittwochmorgen (01.11.), gegen 7.50 Uhr, befuhr eine 26-jährige Frau aus der Gemeinde Schenklengsfeld mit ihrem Opel die Kreisstraße 15 in Richtung Landstraße 3172. Gleichzeitig war eine 43-jährige Frau aus Philippsthal mit ihrem VW aus Richtung Schenklengsfeld kommend in Fahrtrichtung Ransbach unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision des Opels mit dem vorfahrtsberechtigten VW. Die 26-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die 43-Jährige sowie ein im VW mitfahrendes Kind wurden leicht verletzt. Alle Drei mussten zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser transportiert werden. Bei dem Unfall entstanden rund 46.000 Euro Sachschaden.

Julissa Sauermann

