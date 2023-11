Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Neuwied (ots)

Am 22.11.2023, gegen 06:30 Uhr kam es auf der B42 auf Höhe der Ortslage Feldkirchen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr eine 23jährige Radfahrerin den parallel zur B 42 verlaufenden Radweg und übersah an der Kreuzung/Einmündung nach Feldkirchen einen vorfahrtsberechtigten PKW. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wobei die Radfahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt und im Anschluss zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell