Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Radfahrerin

10-Jährige leicht verletzt

Rees (ots)

Am Dienstag (14. November 2023) gegen 14:00 Uhr fuhr eine 10-jährige Schülerin mit ihrem Fahrrad über den Radweg entlang des Westrings in Richtung Emmericher Straße. An der Ampelkreuzung beabsichtigte sie den Westring zu überqueren. Dabei touchierte der Fahrer eines Pkw das Vorderrad ihres Fahrrades, so dass die 10-Jährige gegen den dortigen Ampelmast stürzte und sich leicht verletzte.

Der Fahrer hielt seinen Pkw kurz an, machte eine Handbewegung in Richtung des Kindes und setzte seine Fahrt dann auf dem Westring in Richtung der Straße Vor dem Rheintor fort. Die Mutter der verletzten Schülerin erstattete bei der Polizei Strafanzeige wegen Unfallflucht.

Der Unfallverursacher war mit einem dunklen, größeren Pkw unterwegs. Vermutlich handelt es sich um einen VW Bulli oder Caddy. Weiterhin wird der Fahrer als männlich, mittelalt und mit normaler Statur beschrieben. Er hat dunkelbraune, kurze Haare und trug ein dunkles Oberteil.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell