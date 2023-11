Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Emmerich- Unfallflucht/ Beiger VW flüchtet von der Unfallstelle

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (13. November 2023) gegen 19:30 Uhr kam es an der Kreuzung Weseler Straße / Marie-Curie-Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht eines Unfallbeteiligten. Ein LKW-Fahrer war auf der Weseler Straße in Richtung ´s-Heerenberger Straße unterwegs, als ein unbekannter Autofahrer von der Marie-Curie-Straße nach links auf die Weseler Straße in gleiche Richtung wie der LKW einbog. Im Kreuzungsbereich touchierte der Autofahrer mit der vorderen rechten Front den Auflieger im hinteren Bereich des Unterfahrschutzes. Nach dem Unfall folgte der Autofahrer dem Sattelschlepper noch einige hundert Meter bevor er sich unerlaubt in unbekannte Richtung entfernte. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen VW Touran in beige handeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizei im Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (as)

