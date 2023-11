Geldern-Veert (ots) - Am Montag (13. November 2023) zwischen 15:45 Uhr und 19:30 Uhr brachen unbekannte Täter durch die Terrassentür in ein Wohnhaus an der Straße Am Stickeshof ein, indem sie ein Loch in die Glasscheibe schlugen, durchgriffen und den Öffnungshebel betätigten. Sie durchsuchten die Schränke und Schubladen in den Räumen nach Beute und entwendeten Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen ...

