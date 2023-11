Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Alleinunfall

58-jähriger Mann mit Krankenfahrstuhl verunglückt

Weeze (ots)

Am Montag (13. November 2023) um 19:20 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Weeze mit seinem Krankenfahrstuhl den Radweg entlang der Straße Baal in Richtung des Veenwegs. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache vom Radweg ab und geriet mit seinem Krankenfahrstuhl in den Straßengraben, der dort an eine umzäunte Viehweide grenzt. Dort hatte sich der Weezer in einem Weidezaun verfangen. Eine Anwohnerin vernahm seine Hilferufe, eilte gemeinsam mit ihrem Ehemann zu Hilfe, woraufhin sie auch die Rettungskräfte informierten. Der 58-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in eine Krefelder Klinik gebracht werden, wo er stationär verbleibt. (ms)

