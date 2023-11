Straelen (ots) - In der Zeit von Freitag (10. November 2023) um 22:30 Uhr bis Samstag (11. November 2023) um 16:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz an der Professor-Borchers-Straße einen grauen VW Golf. Der Halter stellte am linken, vorderen Kotflügel einen frischen Unfallschaden fest und informierte die Polizei. Der Unfallverursacher hatte sich bereits pflichtwidrig entfernt. ...

