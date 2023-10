Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Berglen: Mitsubishi übersehen

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Donnerstag in der Hirschstraße ereignete. Ein 67 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr gegen 13.15 Uhr von einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr ein und übersah hierbei einen 66-Jahre alten Mitsubishi-Fahrer. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Winnenden: Aufgefahren

An der Anschlussstelle Winnenden West der B14 fuhr am Donnerstag gegen 7.30 Uhr ein 48-Jähriger mit seinem Volvo auf den Mercedes eines 36-Jährigen auf. Der Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Plüderhausen: Vorfahrt missachtet

Ein 44 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit missachtete an der Einmündung Schillerstraße /Scheffelweg die Vorfahrt einer 47-jährigen Ford-Fahrerin. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 14 Uhr. Der Schaden wird auf 8000 Euro beziffert.

